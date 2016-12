Zastosowanie influencer marketingu w praktyce

Influencer marketing to najskuteczniejsze działanie marketingowo-reklamowe, które skierowane jest do osób posiadających mocną więź ze swoimi odbiorcami. Niewątpliwie największą zaletą współpracy z infuencerem jest duża wiarygodność jego opinii, bowiem jego zdanie trafia do odbiorcy o podobnym zainteresowaniu. Komunikat wpływowej osoby, która posiada silne związki ze swoją społecznością, nie tylko staje się dla odbiorcy bardziej autentyczny od tradycyjnej reklamy, ale przede wszystkim zapewnia nam większe zaangażowanie wśród potencjalnych klientów.

To dlatego influencer marketing przypomina marketing rekomendacji. Skupia się jednak na opinii ludzi wpływowych. Światowe marki słusznie widzą coraz większy potencjał w kampania tego typu. Działania te są skuteczne i najlepiej obrazuje to fakt, że korzysta z nich coraz więcej firm. Według badań, coraz większa rzesza kupujących przed zakupem szuka informacji o danym produkcie lub marce w internecie i dopiero na podstawie znalezionych opinii podejmuje decyzje zakupowe. Kupujący najczęściej informacji o produktach czy usługach szuka w mediach społecznościowych lub na tematycznych blogach. Kanały te zajmują bardzo wysokie miejsce pod względem zaufania wśród odbiorców treści.

Dlaczego? Okazuje się, że konsumenci zdecydowanie bardziej ufają rekomendacjom innych osób niż reklamom. Skala tego wciąż rosnącego zjawiska pokazuje skąd bierze się siła i wysoka skuteczność influencer marketingu, który wzorowo wykorzystuje te tendencje. Influence marketing powoli, ale sukcesywnie wypiera tradycyjną reklamę banerową. Dziś wpływowi blogerzy stają się doradcami, prawdziwymi liderami opinii, tworzą programy oraz piszą książki, które szybko stają się bestsellerami. Najlepiej zarabiają oczywiście influencerzy, którzy są wpływowi, posiadają ugruntowaną markę na rynku, a często są ekspertami w danej dziedzinie. Takich ludzi poszukują reklamodawcy, którzy coraz chętniej chcą, by o ich produkcie mówiło się dużo i traktowano go jako element stylu życia.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć zależności zachodzące w influencer marketingu platforma WhitePress przy współpracy ze znanymi influencerami i ekspertami w dziedzinie marketingu oddaje w Wasze ręce bezpłatny e-book. To ponad 150 stron konkretnej wiedzy o influencer marketingu, a na nich m.in. jedenaście case studies, szesnaście komentarzy ekspertów i wiele porad opiniotwórczych ludzi z branży.

Znalazły się w nim również modele współpracy z liderami opinii oraz informacje w jaki sposób organizować kampanię z influencerem. Gwarantujemy, że publikacja posłuży jako dawka wiedzy zarówno agencją reklamowym, jak i samym blogerom. Praktyczny e-book o influencer marketingu do pobrania stąd.

Równocześnie dzięki modułowi influencer marketing platformy WhitePress reklamodawcy mogą w prosty i niezwykle wygodny sposób wyszukać odpowiedniego blogera lub vlogera, zlecić działania marketingowe, a po zakończonej współpracy rozliczyć się i podsumować efekt współpracy. Działania z wykorzystaniem influencer marketingu jeszcze nigdy nie były tak łatwe!